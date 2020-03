O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, afirmou após a derrota com eliminação ante o Atlético de Madrid, nos oitavos de final da Liga dos Campeões, que estranha a forma como o Atlético de Madrid joga, com os futebolistas de que dispõe.

«Não entendo como o Atlético opta por este tipo de jogo com os futebolistas que tem», afirmou Klopp, em declarações aos jornalistas, após o fim do jogo em Anfield.

«Provocámos muito mais problemas que no jogo da primeira mão, mas marcámos o segundo golo demasiado tarde», analisou, mostrando confiança em Adrián, guardião que rendeu Alisson esta noite, no jogo da segunda mão dos oitavos de final, apesar de um reparo no primeiro golo sofrido, que lançou a eliminatória a favor do Atlético.

«O Adrián é um grande jogador e quero insistir nele. Sofrer golo faz parte do jogo e não tinha como ter influência, mas nesse momento mudou tudo [ndr: no 2-1, apontado no prolongamento]», considerou.