O Liverpool-Atlético de Madrid, do grupo B da Liga dos Campeões, ainda nem começou, mas já ferve fora de campo. Depois de Simeone ter pedido respeito, a resposta de Jurgen Klopp não tardou.



O germânico salientou o respeito que tem pelo trabalho do argentino em Madrid, mas acrescentou que este não precisava de ter feito o que fez no final do jogo no Wanda. «El Cholo» saiu a correr na direção dos balneários mal o jogo terminou e não cumprimentou o homólogo dos «reds».



«Respeito-o muito. É incrível o que ele tem feito no Atlético contra grandes equipas tosos os anos. É impressionante mesmo. Aperto de mãos? Se ele não quiser, eu também não o vou tentar fazer. Não era necessário ele ter feito o que fez no último jogo, mas somos pessoas muito emocionais. Eu sei que ele não gosta de cumprimentar o treinador adversário e se não quiser cumprimentar-me, não há problema. Estou mais preocupado com o jogo», referiu, em conferência de imprensa.



Em relação ao encontro, Klopp manifestação a ambição do Liverpool em garantir já o apuramento para a próxima fase, deixando FC Porto, Atlético e AC Milan a lutar pela outra vaga.



«Será um encontro intenso. Com o Atlético de Simeone não há amigáveis. Eles precisam da vitória, mas jogamos em casa, com os nossos adeptos, e queremos garantir já o apuramento», sublinhou.



Anfield recebe o jogo entre ingleses e espanhóis esta quarta-feira, às 20h00.