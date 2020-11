Jürgen Klopp viu-se obrigado a sair em defesa de Firmino depois de Jota ter marcado um hat-trick na goleada do Liverpool em Bergamo diante da Atalanta (5-0). Com sete golos em dez jogos, o internacional português ameaça o estatuto de titular do brasileiro, mas o treinador alemão considera que isso não é um problema, pelo contrário.

«As boas exibições de um jogador nunca me deram dores de cabeça. Para o jogo desta noite fazia sentido tiramos proveito da boa forma do Diogo, além disso, tendo em conta a forma como a Atalanta joga e defende, as qualidades do Diogo podiam ajudar», começou por destacar.

Vários jornalistas queriam saber se o português ganhou definitivamente o lugar a Firmino, ao ponto do treinador alemão ter tido de sair em defesa do brasileiro. «O mundo, às vezes, é mesmo um lugar mau, quando um jogador está a brilhar e falamos de outro que já fez qualquer coisa como 500 jogos seguidos por nós. Não estaríamos na Liga dos Campeões se o Bobby Firmino não estivesse connosco», atirou.

O assunto não morreu aqui e Klopp sentiu-se mesmo obrigado a explicar a aposta em Jota em detrimento de Firmino. «Para nós é importante termos mais de onze jogadores e esta noite o Diogo tirou proveito da sua forma de uma maneira incrível, mas isso não diz nada sobre o Firmino e não me dá nenhuma dor de cabeça. Estou contente, mais do que contente, pela forma como os rapazes jogaram esta noite», insistiu.

Além do hat-trick de Jota, Mané e Salah também marcaram pelo Liverpool. «Tem tudo a ver com os jogadores. Seria sempre muito difícil jogar contra nós esta noite, penso que não há um sistema que possa defender contra o Sadio [Mané], Mo [Salah) e o Diogo [Jota], pela forma como jogaram, com o apoio de todos os outros. Não teve nada a ver com táticas ou com os nossos sistemas, teve a ver com a equipa», referiu ainda.