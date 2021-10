Prevê-se um duelo de estilos entre Atlético de Madrid e Liverpool. Na véspera do confronto na capital espanhola, Jurgen Klopp admitiu que não gosta da forma de jogar dos colchoneros, mas frisou que respeita o trabalho de Diego Simeone.



«Não poderia ter mais respeito pelo que o Atlético faz. Se gosto? Nem por isso, mas é uma coisa pessoal. Prefiro um estilo de jogo diferente, mas eles tiveram muitos êxitos assim», começou por dizer o alemão, em conferência de imprensa.



O técnico dos «reds» recordou o embate dos oitavos de final da Champions da temporada 2019/20. Depois de terem vencido em Madrid, os espanhóis eliminaram o Liverpool em Anfield por 3-2 no prolongamento.



«Não jogámos bem em Madrid dessa vez. Aprendemos muito com esses dois jogos. O Atlético mudou alguns jogadores, mas não ficou mais fraco. No jogo da segunda volta estava chateado e decepcionado sobre o que estava a passar [início da pandemia de covid-19] e tínhamos de estar concentrados no futebol em circunstâncias estranhas. O Atlético é uma equipa muito boa que defende como um todo. O Atlético é diferente, joga com um sistema diferente, mas continua a ser uma máquina de obter resultados. É incrível com Simeone consegue manter todos ligados», referiu.



O Atlético de Madrid-Liverpool está marcado para esta terça-feira, às 20h00. As duas equipas estão inseridas no grupo B da Champions juntamente com AC Milan e FC Porto.