Em vésperas de defrontar o Atlético de Madrid para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, Jurgen Klopp não escondeu a admiração que sente por João Félix.



«É um super jogador, uau!», referiu o técnico do Liverpool, em conferência de imprensa, quando questionado sobre o português.



Klopp prosseguiu com os elogios ao jovem dos colchoneros e considerou que a sua presença em campo será uma ameaça constante para os reds.



«É muito jovem e muito talentoso. Com a velocidade, a criatividade e o cérebro futebolístico que ele tem, pode causar-nos problemas. Vimos o último jogo do Atlético de Madrid e ele esteve muito intenso, mesmo depois de ter estado algum tempo lesionado», afirmou.



Recorde-se que o Liverpool-Atlético de Madrid tem início marcado para as 20h00 desta quarta-feira.



Os elogios de Klopp a Félix: