Com o apuramento para os oitavos de final garantido, Jurgen Klopp admitiu que vai descansar alguns dos habituais titulares no encontro do Liverpool frente ao AC Milan, da útima jornada do gupo B da Liga dos Campeões.



«Vamos rodar a equipa. Para mim está claro. Aliás, vamos ter de rodar. O departamento médico dava cabo de mim se apresentasse a mesma equipa [do último jogo]. Vamos ter pernas frescas no jogo e se tivermos a energia certa, podemos fazer um bom jogo», adiantou, em conferência de imprensa.



Outro dos temas da conferência de imprensa do alemão foi Mohamed Salah. O egípcio superou Steven Gerrard e tornou-se no jogador com mais golos na Champions pelo emblema inglês. Klopp não confirmou se o extremo será titular, mas frisou que não pode alterar todo o onze inicial de uma vez.



«Não vou adiantar a equipa inicial, mas não posso mudar todos os jogadores. Vamos ver se o Salah joga ou não. Os jogadores que não têm jogado tanto precisam de jogar. Queremos apresentar o melhor onze possível tendo em conta a situação em que estamos inseridos. Jogámos cinco jogos em 15 dias, o que é muito. Temos de tomar as melhores decisões», referiu.



Mo Salah, um dos futebolistas em melhor forma no futebol europeu, termina contrato com o Liverpool em 2023 e ainda não renovou. O técnico do clube inglês desvalorizou o facto de o jogador ainda não ter assinado um novo vínculo.



«Estamos a conversar, mas renovar o contrato de um jogador como Mo não é uma questão de marcar uma reunião para beber chá. É normal o que está a acontecer. O Mo fala sobre isso quando lhe perguntam e eu posso dizer algumas coisas, mas a maioria é privada. O Mo está bem, eu estou bem e o que todos queremos é claro. Estas coisas precisam de tempo», sublinhou.



Recorde-se que o Liverpool joga em San Siro contra o AC Milan esta terça-feira, às 20h00. Os rossoneri têm quatro pontos no grupo B e ainda podem chegar aos oitavos de final, embora não dependam de si próprios. Por seu turno, o FC Porto, segundo com cinco pontos, recebe o Atlético, que tem quatro pontos, no Dragão. Um triunfo apura os portistas independentemente do que acontecer em Milão.