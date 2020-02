Andrew Robertson, lateral do Liverpool, lembrou esta segunda-feira o episódio com Lionel Messi, no jogo da primeira mão das meias-finais da passada edição da Liga dos Campeões.

Num lance dividido entre os dois jogadores, o capitão do Barcelona ficou a pedir falta, que o árbitro não concedeu. No seguimento do lance, o escocês passou por Messi e empurrou-lhe a cabeça, para surpresa do argentino. O lateral de 25 anos lembrou agora esse momento e afirmou não se rever no seu comportamento.

«Quando olho para trás, não costumo arrepender-me de nada, porque acredito que tudo o que vives torna-te no que és. Mas olho para esse momento com Messi com arrependimento. Não gosto de o ver. Quando o vi depois, senti-me destroçado», começou por dizer em entrevista ao Daily Mail.

«Arrependo-me. Aquilo não sou eu como pessoa. Não é a minha personalidade. Mas, naquela noite, aconteceram muitas coisas de que não nos lembramos verdadeiramente. Não foi premeditado. Estávamos entusiasmados com o jogo. Os adeptos gritavam e deixámo-nos levar. Somos seres humanos. Tínhamos uma desvantagem de 0-3 na meia-final da Liga dos Campeões, que queríamos corrigir da época anterior. Foi o balneário mais barulhento em que estive antes de um jogo», finalizou.