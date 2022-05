Mohamed Salah foi um dos primeiros jogadores do Liverpool a reagir à épica vitória do Real Madrid sobre o Manchester City (3-1) que colocou os merengues novamente no caminho da equipa de Anfield.

«Temos contas para ajustar», escreveu o internacional egípcio nas redes sociais em alusão à final de 2017/18, em Kiev, quando o Real Madrid bateu o Liverpool por 3-1, um ano antes de Jurgen Klopp festejar o seu primeiro triunfo europeu, em Madrid, frente ao Tottenham (2-0).