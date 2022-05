Em vésperas da final da Liga dos Campeões, Van Dijk esteve à conversa com Rio Ferdinand, antigo internacional inglês e atual comentador de uma cadeia de televisão britânica. O internacional neerlandês colocou Darwin Núñez, do Benfica, na lista dos avançados mais difíceis que enfrentou.



«O Aguero era incrível. Depois o Messi é o melhor jogador da história na minha opinião. O Mbappé... é diferente, é rápido. Há diferentes tipos de jogadores como o Haaland e o Darwin. É muito difícil jogar contra esses jogadores», referiu, no canal de YouTube «Five».



No excerto divulgado, o defesa do Liverpool revelou ainda qual seria a sua equipa para um jogo de futebol de cinco. «Alisson, eu, De Bruyne, Mbappé e Benzema. O Benzema está 'on fire' e merece estar nesta equioa», concluiu.



Recorde-se que Van Dijk enfrentou Darwin na eliminatória entre Benfica e Liverpool nos quartos de final da Liga dos Campeões.