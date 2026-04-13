O PSG defronta esta terça-feira o Liverpool na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, em Anfield Road.

O «esquadrão português» da formação parisiense aproveitou a ocasião da deslocação à cidade britânica para deixar uma sentida homenagem a Diogo Jota, internacional português e antigo jogador do Liverpool que faleceu em julho de 2025.

Nuno Mendes, Vitinha, Gonçalo Ramos e João Neves e o diretor desportivo, Luís Campos, deixaram ramos de flores no memorial de Jota, junto ao estádio dos reds.

De recordar, o Liverpool-PSG tem início marcado para as 20h desta terça-feira. Na primeira mão, os gauleses venceram os ingleses por 2-0 no Parque dos Príncipes.

Veja aqui a homenagem a Diogo Jota: