VÍDEO: Liverpool vence em San Siro com penálti polémico
Equipa de Anfield regressa às vitórias e entra no grupo de qualificação direita para os «oitavos»
O Liverpool regressou esta terça-feira às vitórias, depois de dois empates consecutivos da Premier League, com um importante triunfo diante do Inter Milão (1-0), em pleno San Siro, que permite à equipa comandada por Arne Slot subir até ao oitavo lugar da classificação, a última que dá acesso direto aos oitavos de final.
Um resultado que ficou definido com uma polémica grande penalidade marcada já muito perto do final do jogo, aos 86 minutos, quando Bastoni puxou a camisola de Florian Wirtz. Um puxão muito ligeiro que obrigou o árbitro a ir rever as imagens antes de confirmar o castigo máximo. Szoboszlai, desde a marca dos onze metros, atirou a contar e colocou a equipa de Anfield em vantagem.
Antes deste lance polémico, o Liverpool vinha a protagonizar uma exibição sólida e chegou mesmo a festejar um golo, numa cabeçada de Konaté, ainda na primeira parte, aos 32 minutos, mas este golo acabou por ser anulado, depois de uma demorada revisão do árbitro que acabou por detetar um toque no braço e Etikite.
A verdade é que a equipa inglesa, sem realizar uma exibição espetacular, principalmente sem bola, conseguiu anular as principais pedras do Inter que, apesar de tudo, esteve muito perto de abrir o marcador no último lance da primeira parte por Lautaro Martinez.
Já na segunda parte, o Inter entrou melhor, mas os visitantes foram ganhando confiança e tiveram nova oportunidade por Etikite, mas Bastoni acabou por cortar o lance. O jogo seguiu, depois, tenso e intenso, até ao tal polémico penálti que acabou por definir o resultado final.
O Liverpool sobe, assim, até ao oitavo lugar, o último que dá acesso direto aos oitavos de final, enquanto o Inter segue no quinto posto, agora com os mesmos 12 pontos do que os ingleses.