Liga Campeões
Há 1h e 18min
Champions: Luís Godinho vai arbitrar o Inter-Kairat Almaty
Árbitro português vai estar acompanhado por cinco compatriotas
TB
Árbitro português vai estar acompanhado por cinco compatriotas
TB
A UEFA nomeou o árbitro português Luís Godinho para o jogo entre o Inter e o Kairat Almaty, da quarta jornada da fase liga da Liga dos Campeões.
O árbitro de 39 anos será assistido por Rui Teixeira e Pedro Almeida, enquanto António Nobre foi nomeado para quarto árbitro. No VAR estará André Narciso, assistido por Tiago Martins.
A partida está marcada para esta quarta-feira, pelas 20h. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.
De referir que João Pinheiro vai dirigir o Nápoles-Frankfurt, esta terça-feira, às 17h45.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS