A UEFA nomeou o árbitro português Luís Godinho para o jogo entre o Inter e o Kairat Almaty, da quarta jornada da fase liga da Liga dos Campeões.

O árbitro de 39 anos será assistido por Rui Teixeira e Pedro Almeida, enquanto António Nobre foi nomeado para quarto árbitro. No VAR estará André Narciso, assistido por Tiago Martins.

A partida está marcada para esta quarta-feira, pelas 20h. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.

De referir que João Pinheiro vai dirigir o Nápoles-Frankfurt, esta terça-feira, às 17h45.

