Rudi García era um homem realizado após a vitória do Lyon sobre o Manchester City nos quartos de final da Liga dos Campeões e lembrou que o conjunto francês não defrontou um adversário qualquer.

«Estou muito orgulhoso, estivemos muito bem esta noite contra uma grande equipa e um grande treinador: Pep Guardiola. É um grande, grande resultado para nós», afirmou o treinador em declarações na zona de entrevistas rápidas.

Recorde-se que na eliminatória anterior o Lyon já tinha deixado pelo caminho a Juventus de Cristiano Ronaldo, considerada uma das equipas favoritas à conquista da Liga dos Campeões. Rudi García explicou como foi possível chegar tão longe numa época na qual a equipa francesa até nem foi além de um modesto sétimo lugar na Ligue 1. «Em todos os jogos não éramos considerados favoritos. Mas acreditámos no nosso grupo e no nosso futebol. Demos sempre tudo dentro do campo e o espírito de equipa foi fantástico» concluiu.

Nas meias-finais da Liga dos Campeões, o Lyon vai defrontar o Bayern Munique, que afastou o Barcelona com uma goleada por 8-2.