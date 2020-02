O técnico do Lyon, Rudi Garcia, considerou que o encontro frente à Juventus teve duas partes distintas, mas mostrou-se satisfeito pelo desfecho do mesmo.



«Tivemos dois períodos diferentes. Fizemos uma primeira parte muito bom, os jogadores cumpriram o plano à risca. Não sofremos, tirando o cruzamento de Ronaldo. A segunda parte foi mais difícil, mas não sofremos golos e fomos solidários. Lamento o facto de não termos conseguido fazer o segundo golo no final da primeira metade. Estou feliz pelos meus jogadores», disse aos microfones da RMC Sport.



O treinador gaulês elogiou ainda a prestação de Bruno Guimarães. «É um jogador técnico que praticamente não perde a bola. É inteligente e tem qualidade em espaços curtos. Correu 18 quilómetros? Tem de ser contra a Juventus. Sempre disse que iríamos resolver os problemas coletivamente», referiu.



Garcia tem uma certeza em relação ao jogo de Turim. «Temos mesmo de marcar fora», concluiu.