O Lyon vai receber a Juventus na próxima semana, num jogo referente aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Rudi Garcia, técnico da formação gaulesa, reagiu com humor quando questionado acerca da forma de travar Ronaldo.



«Travar Ronaldo? Só se ele parar na fronteira. Pode ser que ele decida que não gosta do Lyon e não queira jogar cá», referiu em entrevista ao Corriere dello Sport.



Após arrancar gargalhadas, o francês respondeu com seriedade à pergunta.



«Ronaldo apenas pode ser travado com um trabalho coletivo defensivo. É inútil cercá-lo porque deixas espaço para Dybala e Higuaín», disse.



O internacional português, lembre-se, leva 24 golos em 29 partidas pela Vecchia Signora.



O duelo entre os dois emblemas está agendado para as 20h00 da próxima quarta-feira, em Lyon.