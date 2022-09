O Benfica venceu o Maccabi Haifa por 2-0, na Luz, numa partida da primeira jornada do grupo H da Liga dos Campeões.



Os golos encarnados foram anotados no segundo tempo. Rafa abriu o marcador aos 50 minutos e volvidos cinco minutos, Grimaldo fez um golaço e fixou o resultado final.



O Benfica segue com registo 100 por cento vitorioso em 2022/23 e para já, lidera o grupo em igualdade pontual com o PSG – ambas têm três pontos.