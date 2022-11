Rafael Leão e Nuno Tavares estão no top-10 de jogadores que fizeram mais dribles na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Numa lista liderada por Dembélé (Barcelona) e Mbappé (PSG), ambos com 39 dribles realizados, Rafael Leão, do Milan, ficou à porta do pódio, com 33, menos três do que Vinícius Júnior.

Já o lateral do Marselha é o sexto classificado, com 28 dribles feitos, mais um do que Neymar.