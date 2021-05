O argelino Riyad Mahrez marcou dois golos no jogo que valeu o apuramento histórico do Manchester City para a final da Liga dos Campeões.

Ainda assim, na hora de eleger o melhor em campo, a UEFA olhou para a exibição monstruosa de um português: Rúben Dias.

O defesa central português foi um autêntico muro na defesa da baliza do Manchester City, com cortes para todos os gostos e acabou com o troféu de MVP da partida.

Veja os melhores momentos da exibição do português diante do Paris Saint-Germain nos vídeos associados a este artigo.