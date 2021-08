Além da vitória do Benfica na Rússia frente ao Spartak Moscovo, houve mais dois jogos da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões nesta quarta-feira.

Na Croácia, o Dínamo, com Ristovski a titular, empatou 1-1 com o Légia Varsóvia, que teve dois portugueses no onze inicial. André Martins jogou toda a partida, enquanto Rafael Lopes saiu aos 75m, quando a equipa perdia 1-0, dando lugar a Muci, que marcaria o golo do empate sete minutos depois. Josué, o outro português da equipa polaca, não saiu do banco de suplentes.

Mais favorável foi o resultado do Ferencvaros, que recebeu e venceu o Slavia Praga por 2-0, dando um passo importante rumo ao playoff da Champions.