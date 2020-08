Cristiano Ronaldo não faz parte do grupo dos melhores 23 jogadores da Liga dos Campeões. O internacional português, que marcou quatro golos em oito jogos, não fez parte das escolhas de um painel de especialistas da UEFA.



Refira-se que a equipa mais representada é o Bayern Munique, vencedor da prova. Os bávaros têm nove futebolistas entre as escolhas dos especialistas: Neuer, Alaba, Kimmich, Davies, Gnabry, Muller, Thiago, Goretzka e Lewandowski.



Anthony Lopes, do Lyon, é o único português a marcar presença entre o plantel ideal da prova.