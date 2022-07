O Fenerbahçe de Jorge Jesus foi afastado da Liga dos Campeões, ao perder, em casa, diante dos ucranianos do Dínamo Kiev (1-2), no prolongamento da segunda mão da segunda pré-eliminatória. Um jogo dramático para o treinador português que, depois de empatar fora (1-1), na Polónia (em Lodz), viu a sua equipa ficar reduzida a dez, antes de consentir um golo e de desperdiçar uma grande penalidade. Lincoln, com uma assistência, ainda levou o jogo para prolongamento, mas foram os ucranianos, comandados pelo experiente Mircea Lucescu, que acabaram por fazer a festa.

Com o reforço Willian Arão no meio-campo e com um ataque com Enner Valencia e Joshua King, o Fenerbahçe chegou ao intervalo com um nulo que deixava tudo em aberto. No entanto, no arranque do segundo tempo, o jogo começou a correr mal para a equipa de Istambul. Ismail Yuksek, que já tinha um cartão amarelo, acabou por ser expulso com um segundo e, logo a seguir, o Dínamo Kiev colocou-se em vantagem, no jogo e na eliminatória, com um golo de Vitaly Buyalsky.

Jorge Jesus lançou depois Miguel Crespo, antigo jogador do Estoril, para o lugar de Joshua King, mas sofreu nova deceção quando, aos 70 minutos, Enner Valencia desperdiçou uma grande penalidade, a punir uma falta de Popov, que poderia empatar a eliminatória.

Bruma também saltou do banco para ir a jogo, mas foi um reforço proveniente da liga portuguesa que acabou por salvar o Fenerbahçe de uma eliminação precoce. Jorge Jesus lançou Lincoln, contratado ao Santa Clara, aos 85 minutos e o brasileiro fez a assistência para o golo do empate, marcado pelo central Atilla Szalai aos 89.

Com o jogo e a eliminatória empatadas, o jogo foi a prolongamento e Jesus apanhou mais um susto com Zabarniy a atirar ao poste da baliza turca. Já na segunda parte, novo balde de água fria, com Karavaev a marcar o golo da vitória da equipa de Kiev aos 114 minutos. O guarda-redes do Fenerbahçe ainda chegou à bola, mas deixou-a escapar para lá da linha fatal. O Fenerbahçe estava fora da Champions.

Na terceira pré-eliminatória, o Dínamo Kiev vai defrontar os austríacos do Sturm Graz

Nos restantes jogos desta quarta-feira já terminados, destaque para a goleada dos noruegueses do Bodo/Glimt ao Linfield, por 8-0, depois de uma derrota no País de Gales (0-1).

Resultados da segunda-pré-eliminatória da Liga dos Campeões (segunda mão):

Bodo/Glimt-Linfield, 8-0 (0-1 na primeira mão)

FC Zurique-Qarabag, 2-2, ap (2-3)

Fenerbahçe-Dínamo Kiev, 1-2, ap (1-1)

Malmö-Zalgiris, 0-2 (1-0)

Slovan Bratislava-Ferencvaros, a decorrer (2-1)

Olympiakos-Maccabi Haifa, a decorrer (1-1)

