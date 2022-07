O Olympiakos comandado por Pedro Martins caiu com estrondo na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, esta quarta-feira, com uma pesada derrota, em Atenas, diante dos israelitas do Maccabi Haifa.

A equipa grega até tinha empatado em Israel (1-1), no jogo da primeira mão, mas, a jogar em casa, deixou-se superiorizar pelos visitantes por números escandalosos para o «gigante» grego. O Maccabi marcou cedo, logo aos 5 minutos, por Chery, e a equipa grega, com Tiquinho Soares no ataque, não conseguiu reagir até ao intervalo.

Pedro Martins ainda lançou o português João Carvalho no início da segunda parte, mas Frantzdy Pierrot, avançado haitiano do Maccabi, acabou por detonar as aspirações dos gregos com dois golos entre o minuto 61 e o minuto 65. Já perto do final do jogo, Abu Fani fixou o resultado final em 4-0.

Resultados da segunda-pré-eliminatória da Liga dos Campeões (segunda mão):

Bodo/Glimt-Linfield, 8-0 (0-1 na primeira mão)

FC Zurique-Qarabag, 2-2, ap (2-3)

Fenerbahçe-Dínamo Kiev, 1-2, ap (1-1)

Malmö-Zalgiris, 0-2 (1-0)

Slovan Bratislava-Ferencvaros, 1-4 (2-1)

Olympiakos-Maccabi Haifa, 0-4 (1-1)