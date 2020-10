Apesar da alteração de sistema por parte de Villas-Boas, o Marselha perdeu por 3-0 frente ao Manchester City, no Vélodrome. No final da partida, o técnico português respondeu com ironia quando questionado acerca de algum arrependimento na estratégia para o jogo.



«Quando tentei algo diferente contra uma equipa deste nível, perdemos por 4-0 e fui massacrado. Não vamos exagerar. O Manchester City é o Manchester City. Eles gastaram mil milhões de euros, jogam bem, tem um treinador que é um fenómeno no jogo de posse desde sempre. O Marselha não tem dinheiro para trazer o Guardiola, infelizmente sobra o Villas-Boas e as suas táticas», referiu, em conferência de imprensa.O



Sem qualquer ponto na Liga dos Campeões, AVB destacou a importância do duplo confronto com o FC Porto para continuar a sonhar com o apuramento para os oitavos de final.



«Não temos qualquer ponto, por isso a jornada dupla contra o Porto vai ser crucial. O melhor seria o Manchester City ganhar os dois jogos contra Olympiakos. Os dois jogos contra o FC Porto são cruciais», frisou.