Numa época em que três clubes portugueses estão na fase de grupos da Liga dos Campeões – Sporting, FC Porto e Benfica – a representação lusa na principal competição europeia de clubes faz-se também de futebolistas que atuam em clubes no estrangeiro.

Na edição 2021/2022, e segundo as listas oficiais dos clubes emitidas à UEFA até ao final de quinta-feira e oficializadas pelo organismo esta sexta-feira, há 18 nomes portugueses nos clubes fora de Portugal.

O Lille, com quatro nomes, seguido dos rivais de Manchester, United e City (três cada), são quem mais tem atletas lusos para a Champions, lá fora. No total, cinco dos oito grupos vão ter portugueses em ação em clubes estrangeiros. Só os grupos D, E (o do Benfica) e H não têm.

De resto, uma curiosidade: se o FC Porto vai sempre ter portugueses pela frente contra os três adversários, o Benfica não tem qualquer oponente com portugueses no plantel. O Sporting tem um. Ao todo, são dez os clubes além-fronteiras com portugueses nas fileiras. No entanto, é de ressalvar que a emissão das listas B – ainda não feita por todos os clubes e possível até ao dia anterior ao jogo – pode aumentar este contingente ao longo da fase de grupos.

Veja tudo, na galeria associada.