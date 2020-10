André Villas-Boas confessou que Pep Guardiola sempre foi uma «inspiração» para a sua carreira na véspera do Marselha receber o Manchester City, dois adversários do FC Porto que se defrontam esta terça-feira, no Vélodrome, em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

«É a primeira vez que vou defrontar o Pep [Guardiola]. Ele é como uma inspiração para mim, segui-o muito ao longo da carreira. Fui vê-lo a Barcelona, quando estava a treinar o FC Porto, num dia de fevereiro de 2011, depois também fui a Munique, onde ele me recebeu e deixou-me assistir aos treinos», começou por contar o treinador português em conferência de imprensa.

Foi precisamente em 2011 que os dois treinadores dividiram os troféus europeus, Guardiola conquistou a Liga dos Campeões e André Villas-Boas a Liga Europa. «Quando eu estava a treinar o FC Porto e ele o Barcelona, falámos muito sobre as nossas equipas e sobre os sistemas de jogo. As nossas equipas jogavam em 4x3x3 e marcavam muitos golos», recorda.

Nove anos depois, Villas-Boas diz que Guardiola não mudou muito, continua a ser inovador e uma inspiração. «É um treinador inovador que gosta de correr riscos que outros considerariam inaceitáveis. E continua a fazer isso, muda a dinâmica, muda os movimentos. Introduziu uma saída de bola com passes curtos. Depois do Barcelona, muitas equipas aplicaram isso. Também conta muito com o jogo de pés do Ederson, de forma a ter a equipa alta no campo. Alguns treinadores estão concentrados nos resultados e nos títulos, outros continuam a refletir sobre o jogo», destacou ainda o treinador do Marselha.