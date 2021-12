O Sporting defrontou o Ajax esta quarta-feira com a equipa mais jovem de sempre e bateu, por duas vezes, a marca do jogador mais jovem de sempre a representar os leões na Liga dos Campeões.

A marca já era antiga e pertencia a Simão Sabrosa que estreou-se na Champions, de leão ao peito, com 17 anos e 11 meses.

Gonçalo Esteves bateu a marca de Simão logo de início, uma vez que foi titular aos 17 anos e 9 meses, mas a marca do lateral durou apenas 81 minutos, uma vez que Dário Essugo, mais jovem, ainda foi a jogo e passa, agora a ser o jogador mais jovem do Sporting a jogar na Liga dos Campeões, com apenas 16 anos e 9 meses.

Os mais jovens de sempre do Sporting na Champions:

Dário Essugo: 16 anos e 9 meses

Gonçalo Esteves: 17 anos e 9 meses

Simão Sabrosa: 17 anos e 11 meses

Nazinho: 18 anos e 5 meses