O Manchester City somou esta quarta-feira a segunda vitória no Grupo G, passando a liderar isolado, com seis pontos, mais três do que o Borussia Dortmund.

Esta noite venceu o Borussia Dortmund por 2-1, num triunfo muito, muito complicado. Tanto assim que apenas nos dez minutos finais a equipa de Guardiola chegou aos golos.

Antes de mais é preciso dizer que o treinador catalão apostou esta noite apenas num português: João Cancelo foi titular. Bernardo Silva entrou a meia hora do fim, enquanto Ruben Dias não saiu do banco. Do outro lado, Raphael Guerreiro jogou os noventa minutos.

No jogo que marcava o reencontro de Haaland com o Borussia, foi a equipa de Dortmund a marcar primeiro, por Jude Bellingham, aos 56 minutos, após assistência de Marco Reus.

Guardiola foi rápido a reagir, colocou em campo Julian Alvarez, Bernardo Silva e Phil Foden, o que acabou por trazer frutos nos minutos finais. Com dois golaços. Aos 80 minutos, De Bruyne assistiu Stones para uma bomba, aos 84 minutos aconteceu o momento desta jornada: Cancelo cruzou com muita classe de trivela, Haaland finalizou à karateca... e pediu desculpa.

O reencontro correu pior ao Dortmund do que ao avançado, portanto, que continua a justificar com golos a aposta que o Manchester City fez nele.

No outro jogo do grupo, o Sevilha não saiu do nulo em Copenhaga, onde Zeca jogou os noventa minutos na formação da casa. As duas equipas que tinham perdido na primeira jornada continuam sem fazer um único golo na prova e somaram o primeiro ponto.

[IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS]