Manchester City e Real Madrid medem forças esta terça-feira, a partir das 20h, num jogo a contar para a primeira mão do play-off da Liga dos Campeões, e há quem faça apostas inusitadas quanto ao eventual vencedor.

Em declarações no podcast «Som I Serem FCB», Sergio Agüero garantiu que caso a formação espanhola elimine os citizens, vai cortar os testículos. «O Real Madrid não pode vencer o Man. City. Se eles ganharem ao Man. City, vou cortar os meus testículos», afirmou.

Recorde-se que a formação de Pep Guardiola não vive o melhor dos momentos, sendo que atualmente está no quinto lugar da Liga inglesa, com menos 15 pontos do que o líder Liverpool. Em contrapartida, o Real Madrid lidera o campeonato espanhol com 50 pontos, mais um do que o Atlético Madrid e mais dois do que o Barcelona.