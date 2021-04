No final da partida em Paris, Bernardo admitiu que o Manchester City «teve sorte por fazer dois golos» apesar da excelente segunda parte da equipa contra o PSG, na primeira mão das meias-finais da Champions.



«O PSG esteve bastante melhor do que nós na primeira parte e nós estivemos bastante melhor que o PSG na segunda parte. Estamos a jogar as meias-finais da Liga dos Campeões. Jogámos contra uma das melhores equipas do mundo e contra alguns dos melhores jogadores do mundo. Sabíamos que não íamos estar noventa minutos por cima no jogo, que íamos ter períodos bons e outros menos bons. Tentámos aproveitar os períodos em que estivemos melhor. Na segunda parte tentámos ter mais bola, pressionar mais alto e roubar a bola ao PSG para que eles não pudessem correr e contra-atacar. No final de contas, tivemos sorte por fazer dois golos, mas fizemos uma excelente segunda parte. Estamos muito contentes, mas ainda faltam os segundos 90 minutos», referiu, em declarações à Eleven Sports.



Este jogo marcou, de resto, o reencontro do internacional português com Mbappé. Os dois foram, recorde-se, colegas no Monaco antes de seguirem rumos diferentes.



«Mbappé? Defrontá-lo é difícil. É melhor jogar com ele do que contra ele. É um jogador fantástico, desejo-lhe o melhor só não nesta eliminatória porque quero ganhar. Fico muito feliz por ver que está a fazer uma excelente carreira, é um dos melhores jogadores do mundo e potencialmente um dia vai ganhar a Bola de Ouro, espero eu», atirou.



Por último, Bernardo Silva confessou ser difícil alternar constantemente de posição de um jogo para o outro ou dentro do meso jogo.



«O facto de jogar em posições diferentes ajuda-me a perceber melhor o jogo e que a equipa precisa às vezes de umas coisas, outras vezes de outras. Não digo que é fácil jogar em posições diferentes, às vezes é difícil. Fico muito feliz pelo trabalho que tem sido feito e espero terminar a época da melhor maneira com a Premier League e com a Champions, se possível», concluiu.