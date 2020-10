Antigos colegas de equipa no Monaco, Bernardo Silva e Ricardo Carvalho reencontraram-se antes no Marselha-Man. City. Os dois estiveram à conversa durante o período de aquecimento e mais tarde, o jogador dos «citizens» partilhou uma foto com o adjunto de Villas-Boas nas redes sociais.



«Um prazer reencontrar um amigo e lenda do nosso futebol», escreveu Bernardo.



Lembre-se que o jogo terminou com o triunfo inglês por 3-0 com golos de Ferran Torres, Gundogan e Sterling. Bernardo foi lançado por Pep Guardiola aos 78 minutos.