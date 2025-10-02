Bernardo Silva «atira-se» a Eric Dier: «É conhecido por mergulhar…»
Português e internacional inglês trocaram provocações em tom de brincadeira após o empate entre Man.City e Mónaco
Bernardo Silva mostrou-se naturalmente frustrado após o empate (2-2) entre Manchester City e Mónaco, na segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, sobretudo por causa do penálti assinalado já nos descontos. O médio português reconheceu que o lance foi decisivo, mas não resistiu a deixar uma provocação bem-humorada a Eric Dier, autor do golo monegasco.
«É um pouco frustrante conceder um golo tão tarde no jogo, numa altura em que, na minha opinião, estávamos a controlar. Não os deixávamos ter muitas oportunidades de contra-ataque ou de criar perigo. Portanto, sim, é frustrante», começou por dizer Bernardo, em declarações à TNT Sports.
«Não vi ainda o lance. Pode ter sido penálti, talvez… mas o Eric Dier também é conhecido por dar mergulhos. A verdade é que não estávamos frustrados com isso em particular, porque eu nem vi o lance. Estávamos frustrados pelas pequenas decisões, parecia que tudo estava contra nós. Até o livre que deu origem ao penálti, para nós, não era falta», acrescentou.
Pouco depois, o próprio Dier surgiu na zona de entrevistas e respondeu com boa disposição às palavras de Bernardo Silva.
«Ouvi o Bernardo dizer que eu me atiro para a piscina. Tenho de rever o lance, mas houve contacto com o meu rosto. Claro que depende da perceção do árbitro, mas houve claramente contacto. Estamos felizes por termos conseguido marcar e garantir o ponto no final», explicou o defesa, formado no Sporting.
O inglês dedicou ainda o golo a Harry Kane, antigo companheiro no Tottenham.
«Dedico o penálti ao meu amigo Harry. Vi-o a bater penáltis durante muitos anos e aprendi alguns truques. Hoje [quarta-feira] usei-os aqui», concluiu.
