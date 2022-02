Nos últimos dias de 2021, João Cancelo foi assaltado e agredido por quatro homens em Inglaterra quando se encontrava com a família. O incidente foi uma dos temas que marcou a conferência de imprensa do internacional português de antevisão ao jogo contra o Sporting, em Alvalade, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.



O lateral-direito classificou o episódio como um «terror» e confessou que a sua família ficou «aterrorizada», mas que já ultrapassou o sucedido tal como o fez aquando da morte da sua mãe em 2013.



«É a vida. Foi, de facto, um terror. Aterrorizaram toda a minha família. Sei lidar bem com isso, mas a minha família não merecia passar o que passou. Já virei a página. Já perdi a minha mãe, foi bem mais difícil e virei a página. Já tive bastantes obstáculos na minha vida e superei-os. Sinto-me mais forte mentalmente. Por muito que me tentem fazer cair, não vão conseguir. Gosto de pensar positivo e só assim consigo levar a vida da melhor maneira», afiançou, na conversa com os jornalistas que decorreu via Zoom.



Recorde-se que a mãe de João Cancelo perdeu a vida num acidente de viação a 5 de janeiro de 2013. O jogador estava no veículo, mas sofreu apenas ferimentos leves.