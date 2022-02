João Cancelo e Ruben Amorim coincidiram na equipa principal do Benfica na época 2013/14. O internacional português teceu rasgados elogios ao anterior técnico e atual treinador do Sporting, adversário do Man. City nos oitavos de final da Liga dos Campeões.



«Fiquei surpreendido. Não imaginei o Ruben como treinador, foi uma surpresa. Gosto muito da sua forma de estar, das entrevistas que dá e da forma como a sua equipa joga. Deu uma lufada de ar fresco a Portugal. É sempre correto, tem uma equipa jovem e cheia de vontade de vencer. O Sporting tem conquistado dos títulos que faltaram nos anos anteriores e isso é mérito seu. O Ruben é uma pessoa tranquila, humilde e engraçada quando tem de ser. Já era assim como jogador. É um grande treinador», elogiou, na conferência de imprensa prévia ao jogo de Alvalade que decorreu via Zoom.



Apesar de atravessar um excelente momento no campeão inglês, o início do lateral-direito no Etihad não foi fácil. Recentemente Guardiola reconheceu que o jogador de 27 anos «passou por dificuldades» e Cancelo aproveitou a deixa para explicar como deu a volta à situação.



«Houve complicações no início porque não me adaptei à forma da equipa jogar. Vim da Juventus que é um grande clube, mas tinha uma forma diferente de jogar. Cheguei aqui e pensei que ia desfrutar e mostrar o meu futebol. Foi mais culpa minha do que do treinador porque eu não me adaptei. Mas dei a volta por cima como faço sempre na vida com dedicação, empenho e vontade de vencer. Hoje sou feliz e o mérito é meu que fiz com que o mister apostasse em mim», esclareceu.



Lembre-se que o Sporting defronta o Manchester City esta terça-feira, às 20h00, em Alvalade, numa partida da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.