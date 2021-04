O apuramento do Manchester City frente ao Borussia Dortmund permitiu a Pep Guardiola atingir a oitava presença nas meias-finais da Liga dos Campeões em 12 participações.



Desta forma, o técnico catalão igualou o registo de José Mourinho até então o treinador com mais presenças em meias-finais da Champions, de acordo com os dados da Opta.

