Da esperança ao inferno, em 14 minutos. Quando o triunfo sobre o Feyenoord parecia seguro, o Manchester City adormeceu, acordou com estrondo e sucumbiu ao empate.

Na noite desta terça-feira, na 5.ª jornada da Champions, a turma de Guardiola encaixou o sexto jogo consecutivo sem vencer.

Com Bernardo Silva a capitão e Matheus Nunes entre os titulares, Haaland inaugurou o marcador, de penálti, aos 44 minutos.

Mantendo o domínio no segundo tempo, Gundogan, aos 50m, e Haaland, aos 53m, ampliaram a vantagem. O bis do norueguês contou com assistência de Matheus Nunes.

Entre trocas, o Feyenoord reduziu por Hadj, aos 75m, e Santiago Giménez, aos 82m.

Até que, aos 89m, Hancko silenciou a casa do Manchester City, instalando o desespero entre os anfitriões.

Ao cabo de dois empates e uma derrota em cinco jornadas, o Manchester City é 15.º classificado, com oito pontos, a dois da fase de qualificação para os «oitavos». Em todo o caso, a zona de exclusão está a quatro pontos.

Na próxima ronda, os ingleses visitam a Juventus (16.ª), na noite de 11 de dezembro. Por sua vez, o Feyenoord (20.º, sete pontos), recebe o Sparta Praga (28.º), também na noite de 11 de dezembro.