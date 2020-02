A pouco mais de 48 horas do embate frente ao Real Madrid, em jogo a contar para a primeira mão dos oitavos de final, Kevin De Bruyne, jogador do Manchester City não escondeu a pressão que os jogadores do clube inglês têm sobre si.

«Se não ganharmos, todos vão dizer que somos um fracasso, como nos últimos cinco anos. O Real Madrid ganhou mais Ligas dos Campeões do que todos, mas a nossa ideia é jogar o nosso futebol, como sempre. Vamos ser ofensivos, pressioná-los… e se pudermos, ganhar-lhes», afirmou em entrevista ao The Telegraph.

Recorde-se que a primeira mão dos oitavos de final realiza-se esta quarta-feira pelas 20 horas, em Madrid.