Manchester City e Benfica estão presentes nos quartos de final da Liga dos Campeões, mas só podem encontrar-se na final. Há quem torça por um duelo entre «citizens» e águias: Ederson.



Sem esconder o carinho pelos encarnados, o guarda-redes partilhou o desejo de defrontar o clube que representou entre 2015 e 2017, o que, diga-se, nesta edição só é possível se ManCity e Benfica forem à final.



«Acredito que pode acontecer. Cada jogo tem a sua história, sabemos como é a Champions. Queria muito que isso acontecesse. Quero que aconteça, mas sabemos das adversidades que vamos enfrentar na primeira eliminatória [quartos de final contra o Bayern]. Ainda muita coisa vai acontecer. Claro que queria defrontar o Benfica, é um clube do qual gosto muito e que carrego comigo», referiu o brasileiro, em entrevista à Eleven Sports.



O internacional canarinho antecipou ainda o duelo com o Bayern Munique, nos quartos de final.



«Vai ser um grande espetáculo. São duas equipas que jogam bom futebol. Sabemos que o Bayern é uma equipa muito boa, que joga junta há algum tempo e que tem grandes jogadores. Espero que seja um bom espetáculo e que possamos vencer», projetou.



O jogo contra os bávaros vai marcar o reencontro de Cancelo com a antiga equipa. Mais do que o atleta, Ederson elogiou homem que o lateral-direito é.



«No futebol isso pode acontecer. Hoje somos companheiros, amanhã adversários. O João vai ser mais um adversário normal. Depois do jogo a história é outra. Se sinto falta do João? Ele era brincalhão. Um dia estava contente, no outro dia estava triste e em alguns dias estava nervoso. É uma pessoa com um coração puro. Quem o conhece, sabe. Torço muito pelo sucesso do João. Ele é cinco estrelas e tem um bom coração. Quem o conhece, sabe da enorme pessoa que ele é», elogiou.



O guardião, de 29 anos, abordou ainda a situação que o internacional português viveu no Etihad antes de sair para a Baviera.



«Acabei de falar com ele hoje de manhã. Tivemos uma pequena conversa. O futebol não é só alegria, também vivemos fases mais difíceis. Ele passou por uma fase menos boa aqui e eu disse-lhe para ter calma e saber esperar. Muitas vezes perdemos a paciência, é normal, mas disse-lhe que nesses momentos é necessário ter calma para reagir. Todos sabem da qualidade do João, do jogador em que se tornou. Tem de ter paciência e de continuar a trabalhar, a hora dele vai surgir e ele vai mostrar a qualidade que tem», concluiu.



A primeira mão do Manchester City-Bayern joga-se esta quarta-feira, às 20h00, no Etihad.



A entrevista de Ederson à Eleven Sports na íntegra: