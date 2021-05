Milhares de adeptos invadiram o Porto para assistir à final da Liga dos Campeões entre o Manchester City e o Chelsea. A última noite na Invicta ficou marcada por confrontos entre ingleses e esta tarde, centenas de adeptos juntaram-se na Ribeira, consumiram álcool na rua, não respeitaram o distanciamento social nem utilizaram máscaras.



Fábio Martins, jogador do Al-Shabab, deixou críticas ao comportamento das autoridades em relação aos ingleses.



«Portugal e os portugueses comportaram-se exemplarmente no controlo da Covid-19 para agora recebermos no nosso país milhares de pessoas que vêm vandalizar o Porto, lutar nas nossas ruas e fazer estas figuras. Agora já se pode consumir álcool nas ruas, seja a que hora for, ajuntamentos sem máscaras à vontade, Fan Zones para adeptos, estádios com público... Pelos vistos Portugal não é para os portugueses. Uma vergonha», escreveu, nas redes sociais.