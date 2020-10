Sem direito a folga no domingo, dia a seguir ao empate com o Sporting no clássico realizado em Alvalade, o plantel do FC Porto prosseguiu esta segunda-feira a preparação para o embate com o Manchester City a contar para o Grupo C da Liga dos Campeões.

Ausentes dos trabalhos conduzidos por Sérgio Conceição estiveram Mbaye e Marcano, únicos jogadores que figuram no boletim clínico portista.

Esta foi a última sessão do FC Porto em território nacional antes do voo para Inglaterra, agendado para esta terça-feira pelas 09h45. Da parte da tarde, Sérgio Conceição e um jogador dos dragões falarão em conferência de imprensa (17h45), seguindo-se depois um treino de adaptação ao estádio da equipa inglesa.

O Manchester City-FC Porto joga-se na quarta-feira às 20h00 e será transmitido em direto pela TVI.