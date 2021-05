Em vantagem para o jogo da segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, Pep Guardiola confessou que «esperava este momento há muitos anos».



«Somos uns privilegiados por viver isto e por estar aqui. Para muitos é a primeira vez que estamos nesta fase e vamos tentar fazer um bom papel e ganhar. Sei o que está em jogo, não é preciso lembrar a ninguém. Esperávamos este momento há muitos anos«, disse, em conferência de imprensa.



O técnico catalão foi questionado acerca das meias-finais perdidas quando orientava o Bayern Munique e admitiu que os bávaros não mereceram passar à final em duas épocas.



«Cada meia-final foi diferente. Nas duas primeiras não merecemos passar, mas na terceira estivemos muito perto. Estamos num bom momento e partimos com uma pequena vantagem. Vamos jogar para ganhar o jogo. Sei que a equipa vai entender como reagir nos momentos negativos», atirou.

Por último, Guardiola confessou que a segunda mão de uma meia-final da Liga dos Campeões é mais difícil de disputar do que a final.



«Preocupam-me várias coisas, mas ao mesmo tempo sou muito otimista. Estou mais tranquilo do que outras vezes. Os jogadores treinaram bem, todos querem ajudar. A segunda mão de uma meia-final é um jogo muito difícil, mais até do que uma final», concluiu.



Depois de ter vencido por 2-1 na primeira mão, o Man. City recebe o PSG esta terça-feira às 20h00, no Etihad.