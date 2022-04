Apesar do nulo no Wanda Metropolitano e do apuramento para as meias-finais da Liga dos Campeões, Guardiola não gostou da prestação do City na capital espanhola.



«Esquecemo-nos de jogar. Mérito do Atlético. Hoje estamos a celebrar, mas pelo que fizemos na segunda parte poderíamos estar eliminados. O Atlético fez uma grande segunda parte», referiu, aos microfones da Movistar.



O catalão fugiu às perguntas da imprensa espanhola que acusaram os campeões ingleses de antijogo.



«Antijogo? Não tenho nada a dizer. Houve lançamentos de linha lateral, não sabíamos o que fazer. Mas nada mais», limitou-se a dizer.



De seguida, o técnico dos «citizens» antecipou o duelo com o Real Madrid, das meias-finais da Champions, e deixou um aviso ao grupo.



«O Real Madrid é o rei da competição. Será a nossa terceira meia-final. Se jogarmos como jogámos hoje na segunda parte, não teremos hipóteses. Temos de jogar como jogámos em Manchester e em alguns momentos da primeira parte aqui. Não tivemos tempo para preparar este jogo e o Atlético esteve muito bem. Foi complicado, mas resistimos», concluiu.



Mais tarde, já na sala de imprensa do estádio do Atlético de Madrid, Guardiola foi também confrontado com as declarações feitas após o jogo da primeira mão. «Na pré-história e hoje, é muito difícil atacar contra um 5x5x0», disse após a vitória apor 1-0. O técnico dos «citizens» acabou por frisar que não quer entrar numa batalha de estilos e que «nunca» criticou o estilo de jogo dos colchoneros.



«Nunca critiquei o estilo de jogo do Atlético. Não tenho nada a dizer sobre o comportamento do Atlético. Tenho muito respeito ao clube. Tem muito mérito. Não me procurem para uma batalha de estilos. 'El Cholo' pode jogar como quiser. Nunca critiquei o estilo de jogo do Atlético. Ninguém faz melhor o que eles fazem», sublinhou.



Lembre-se que Simeone e Guardiola acabaram o encontro exaltados conforme pode ver no vídeo associado ao artigo (IMAGENS ELEVEN SPORTS).