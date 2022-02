A cumprir a sexta temporada no Manchester City, será que Guardiola se vê a ficar dez anos nos «citizens»? Questionado sobre o tema, o catalão respondeu com humor, lembrando o período em que Sir Alex Ferguson esteve ao comando do Man. United.



«Não vou ser com o Alex Ferguson, não se preocupem», disparou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo contra o Sporting, em Alvalade.



De seguida, o técnico dos campeões ingleses mostrou-se pouco importado sobre a exigência do clube em conquistar a Liga dos Campeões todos os anos e frisou que não fica irritado com as questões relacionados com esse assunto.



«Podem perguntar o que quiserem e as vezes que quiserem. Não me incomoda. É sinal de que estamos na Liga dos Campeões. Será um privilégio viajar para Portugal, competir bem e tentar ganhar. O que acontecer no relvado irá ditar as nossas oportunidades. O resto é conversa da imprensa», concluiu.



O Sporting-Man. City está marcado para as 20h00 desta terça-feira, em Lisboa.