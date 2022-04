Após o triunfo por 1-0 contra o Atlético de Madrid, Pep Guardiola assumiu a dificuldade que representou jogar praticamente todo o encontro contra um bloco defensivo tão baixo e utilizou a palavra «pré-história» para falar sobre o 5x5x0 de Simeone.



Ora, Koke, capitão colchonero, não deixou o catalão sem resposta. «Apaixonado pela tua história desde a pré-história. Orgulhoso em ser do Atlético», escreveu nas redes sociais acompanhado de uma fotografia do símbolo do clube.



Um golo de Kevin De Bruyne resolveu o encontro antes de Guardiola e Koke andarem às voltas com a pré-história.