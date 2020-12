Pep Guardiola, treinador do Manchester City, em declarações na flash interview da TVI24, após o empate sem golos frente ao FC Porto, em jogo da quinta jornada do grupo C da Liga dos Campeões:



«O jogo estava em e decidi não mudar. Assim tenho jogadores mais frescos.»



[FC Porto muito fechado?]: «Pergunta ao seu treinador.»



«Jogámos muito, muito bem. Não tiveram um canto, um remate à baliza. Controlámos, circulámos muito bem a bola, mas é muito difícil. Eles são uma equipa muito física, os laterais, os três homens do corredor central. Depois têm gente rápida na frente como Corona e Otávio e Luiz. O Marega é uma referência e é difícil ganhar-lhes bolas. Foi uma lástima não marcar nas situações que tivemos.»