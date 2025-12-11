Pep Guardiola mostrou-se naturalmente satisfeito com a vitória do Manchester City por 2-1 no Santiago Bernabéu, mas não escondeu que a exibição ficou aquém do nível que considera necessário para lutar pelas fases decisivas da Liga dos Campeões.

«Às vezes marcas um golo e encontras o jogo. Mas até ao golo que marcámos, eles foram muito melhores. Não conseguimos controlar. Tentámos ter a bola, mas não com a intenção de sermos agressivos com ela. Sempre que perdíamos a bola, eles castigavam-nos, especialmente com o Rodrygo», começou por elogiar Guardiola.

«A segunda parte foi muito melhor. O Jeremy [Doku] esteve excelente hoje, e muitos outros também. Foi uma boa experiência para os jogadores que vieram pela primeira vez a este estádio», acrescentou.

Apesar da vitória, Guardiola foi contundente quanto ao que a sua equipa precisa de evoluir.

«Ganhar no Bernabéu é uma tarefa enorme, muito difícil. Mas não é suficiente para competir nas meias-finais ou finais. Há muitas coisas boas, mas temos de melhorar. Contra o PSG, Arsenal, Barcelona… temos de fazer melhor», referiu o técnico do Manchester City antes de deixar elogios ao Real Madrid e ao treinador, Xabi Alonso.

«Eles têm muitas ausências. Na primeira parte foram muito melhores. Cada bola que perdíamos, o Rodrygo estava sozinho nas transições. O golo acalmou-nos. No final, com Endrick, Vinícius e Bellingham na área, tens de sobreviver», disse.

O treinador espanhol admitiu ainda que o Real Madrid poderia ter ficado em inferioridade, mas que o segundo amarelo a Rüdiger foi atribuído a ele próprio.

«Rüdiger? Sim, o segundo amarelo deram-me a mim. [...] Foi penálti, claro. Se ontem no Liverpool-Inter foi penálti, este também é», atirou.