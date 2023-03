Pep Guardiola deixou rasgados elogios à sua equipa e em especial, a Erling Haaland, autor de cinco dos sete golos do City diante do Leipzig.



«Foi uma exibição muito boa de todos desde o primeiro ao último minuto. Jogámos muito bem com e sem bola. Marcámos muitos golos. O Erling foi incrível, mas todos foram excecionais. Cinco golos em 60 minutos. Um tipo incrível e um grande talento. Força, mentalidade, é um vencedor. Muito bom», começou por dizer, citado pela BBC.



O catalão recusou a ideia de que estes golos faltaram em épocas anteriores. «Não acho. Sofremos muito golos porque "oferecemos" aos oponentes. Marcámos quatro golos aqui contra o Real Madrid, seis contra o Mónaco, quatro contra o Tottenham. Muitas vezes fomos eliminados porque sofremos muitos golos. Neste momento os rapazes estão a defender muito bem. Antes tínhamos o Sergio [Aguero] que tinha instinto para marcar golos.»