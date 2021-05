Pep Guardiola, treinador do Manchester City, em declarações na sala de imprensa do Dragão, após a derrota na final da Liga dos Campeões contra o Chelsea (1-0):



«Fiz o meu melhor para escolher a equipa. Tentei escolher os melhores jogadores para ganhar como fiz contra o Lyon no passado, contra o PSG ou contra o Dortmund. Tivemos dificuldades em quebrar as linhas do Chelsea na primeira parte. A segunda parte foi muito melhor. Contra uma equipa com uma estrutura defensiva como a do Chelsea não é fácil. Sofremos um pouco com as bolas longas e com as segundas bolas. Em momentos como estes é preciso inspiração.



Foi uma época excepcional para nós. Era um sonho estar aqui, mas infelizmente não conseguimos vencer. Tentámos, não conseguimos e vamos trabalhar ainda mais para voltar aqui.



O jogo foi muito fechado. Jogámos uma boa final, tendo em conta que era a primeira vez que chegámos a esta fase. Mostrámos coragem, especialmente na segunda parte. Os jogadores fizeram de tudo e deixaram tudo em campo. Quero dar-lhes os parabéns pala época incrível que fizeram e pela forma como jogaram hoje.



Não tenho discernimento suficiente agora para pensar na próxima época. Esta temporada foi muito dura para nós no meio de uma pandemia e tudo isso. Fizemos 61 jogos em 62. Se tiver de analisar o jogo agora, resta-me dizer que estamos tristes. Parabéns ao Chelsea.



Tomo decisões sempre para tentar ganhar o jogo. Jogámos melhor na segunda parte. O Chelsea teve apenas uma ocasião pelo Pulisic. O Chelsea é equipa muito boa, mas competimos na perfeição. Merecíamos ter feito um golo na segunda parte, mas não conseguimos.»