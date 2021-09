O jogo de maior cartaz desta segunda jornada da Liga dos Campeões será entre o PSG e o Manchester City, no Parque dos Príncipes. Na véspera do jogo em Paris, Pep Guardiola admitiu não saber como irá travar o trio ofensivo dos franceses composto por Neymar, Messi e Mbappé.



«Com a qualidade que eles têm, não sei o que podemos fazer! O PSG é uma equipa fantástica. O que é que eu posso dizer sobre os jogadores que eles têm? Sou um grande fã do Marquinhos. Têm Hakimi, Paredes, Verratti e jogadores no ataque que tanto podem jogar por dentro como nos corredores. Combinam muito bem e têm grande qualidade», referiu, em conferência de imprensa.



«O talento não pode ser travado. Não podemos apertar apenas um jogador para travar o talento que a equipa do PSG tem. Temos de o fazer como equipa. Sabemos que vamos sofrer. Eles são tão bons e temos de saber sofrer. Vai ser difícil controlar o jogo. Vamos tentar defender bem quando não tivermos a bola e obrigá-los a correr quando a tivermos. São jogadores incríveis, todos sabem. Todos são muito bons», acrescentou.



O técnico catalão dos «citizens» voltou a elogiar Lionel Messi, jogador com quem trabalhou de 2008 a 2012 no Barcelona.



«Este tipo de jogadores falam por si em campo. Não preciso de acrescentar nada. Somos uns sortudos por termos a possibilidade de o ver jogador durante 15 ou 16 anos. Messi fala por si. Tudo o que ele fez ao longo da sua carreira é mais do que excecional e espero que ele possa jogar amanhã [terça-feira] para bem do futebol», disse sobre o astro argentino.



O jogo entre as duas equipas está agendado para as 20h00 desta terça-feira.