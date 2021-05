Pepe Guardiola não poupou elogios a Portugal e aos jogadores portugueses no decorrer da antevisão da final da Liga dos Campeões que vai colocar frente a frente o Manchester City e o Chelsea, este sábado, no Estádio do Dragão.

O treinador catalão começou por dar conta do privilégio que é jogar uma final da Liga dos Campeões. «Sei exatamente a forma como queremos jogar. É um incrível privilégio estar aqui. Quando comecei a carreira nunca esperei jogar uma final da Champions e agora parece que é só mais uma», começou por destacar o treinador numa conferência online.

Um título que se vai decidir em pouco mais de hora e meia e que deixa muitos jogadores ansiosos. «Quanto aos rapazes que estão ansiosos e nervosos, vou-lhes dizer que têm de lidar com isso, é normal. Acontece. Toda a gente quer ganhar, mas para ganhar tens de jogar. Alguns jogadores sentem mais a pressão, mais tensão, mas têm de lidar com isso. Tenho a certeza que é preciso sofrer para se ganhar a final. Tens de ser resiliente e adaptares-te aos momentos maus do jogo. No final, temos de tentar ser nós próprios», comentou.

Mas pior dos que vão entrar em campo, são os que vão ficar no banco a ver os companheiros jogar. «Terrível. É um absoluto desastre. Aviso-vos desde já, nunca tentem ser treinadores nas vossas vidas. Não tenho palavras simpáticas para compensar esses rapazes. O meu conselho é que se agarrem à equipa, há cinco ou seis substituições e todos podem fazer parte. A vida dá-te sempre uma segunda oportunidade e talvez trabalhar mais duro. Sinto muita pena daqueles que não vão poder jogar. A seleção que vai ser feita é para ganhar o jogo», referiu.

Entre os que vão jogar, há três que vão jogar em casa, isto é, no seu país de origem. Guardiola alargou o sorriso. «Os jogadores portugueses são incríveis e positivos. Tenho estado em contato com muitos jogadores portugueses. Estive sempre confortável com todos eles. Têm uma mentalidade especial. São muito competitivos. Encaixamos perfeitamente. Adoro este país. A comida. Sinto-me mesmo bem entre portugueses e especialmente esta época com o João (Cancelo), o Rúben (Dias) e o Bernardo (Silva) e tenho a certeza que amanhã vão lutar e vão estar prontos para ganhar este título», destacou.

Numa altura em que o mercado treinadores está em ebulição, o treinador também falou do seu futuro, apesar d e ter contrato por mais dois anos com o City. «Sei que como treinador vão despedir-me, mas vão despedir-me com uma boa amizade. Por isso prolonguei o meu contrato. Sinto-me incrivelmente confortável com todos os departamentos do clube, não apenas com os jogadores», comentou ainda.