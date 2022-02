Na véspera do jogo em Alvalade, Pep Guardiola reiterou os elogios à equipa do Sporting, adversária do Manchester City nos oitavos de final da Liga dos Campeões.



«Portugal sempre teve uma liga incrivelmente competitiva. Jogámos contra o FC Porto na última época e percebemos o quão forte são as equipas portuguesas. A nível de recrutamento são fantásticos, muito competitivos. Em pouco tempo os seus maiores talentos voam para outras ligas», começou por dizer na conferência de imprensa de antevisão que se realizou via Zoom.



«Vi que o Sporting é uma equipa muito unida e que a relação entre o treinador e a equipa está lá. Os jogadores seguem o treinador e isso é o mais importante. É uma equipa muito física com jogadores rápidos. Voltou a ser campeão português depois de muito anos. Se bateram o FC Porto e o Benfica, meu amigo, é porque são bons! Passaram um grupo onde estavam Ajax e Dortmund, uma equipa com tradição na Liga dos Campeões. Depois de ver alguns, fiquei impressionado», acrescentou.



Em 2008 o catalão fez a estreia nos oitavos de final da Champions. Volvidos 14 anos, o treinador vai apadrinhar a estreia de Amorim nesta fase da prova e recusou dar-lhe conselhos.



«Talvez receba conselhos dele. A carreira dele está a correr bem, pela personalidade e pela forma como jogam. Tentam ganhar o jogo a partir do primeiro minuto. Estou certo de que ele está entusiasmado, e espero que o esteja também daqui a 14 anos. Vamos a Portugal para mostrar o nosso futebol, esse é o nosso objetivo. O resultado irá aparecer. Temos as mesmas oportunidades, são dois jogos e não uma competição de 11 meses. Aceitamos o desafio de defrontar o Sporting e estamos prontos», concluiu.



O Sporting-Man. City joga-se esta terça-feira, às 20h00, em Alvalade.